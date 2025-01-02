У Чорногорії чоловік влаштував масову стрілянину. Серед "мішеней" були діти, є загиблі (відео)

Уряд ухвалив рішення оголосити 2, 3 і 4 січня днями жалоби

У середу, 1 січня, чоловік відкрив вогонь у барі в центрі міста Цетіне в Чорногорії, а потім вийшов на вулицю і почав стріляти в перехожих. У результаті є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Deutsche Welle і The Washington Post. DW пише, що стрілянині передувала бійка в ресторані. Причиною став звичайний побутовий конфлікт.

У результаті злочину в Цетіне загинули 12 людей, у тому числі двоє дітей, три жінки, семеро чоловіків. А лікарі Клінічного центру в Подгориці борються за життя чотирьох жителів Цетіне. Операція четвертого пораненого, який має численні травми голови, живота та грудної клітки, як пояснив доктор Радович, має тривати до ранку.

Хто нападник

WP доповнює слова міністра, написавши, що за його словами на пресконференції, поліція встановила особу нападника — ним виявився 45-річний Ацо Мартинович. Він убив власника бару в місті Цетіне, його дітей і членів своєї сім'ї. Після стрілок утік, а поліція направила спецпідрозділи на пошуки нападника.

Комісар поліції Лазар Сцепанович повідомив, що Мартинович був у барі весь день. Потім він пішов додому, приніс зброю і відкрив вогонь близько 17:30.

Представник правоохоронних органів додав, що стрілець "убив чотирьох людей" у барі, перш ніж піти, а потім продовжив стріляти ще в трьох місцях.

"Він спробував позбавити життя ще чотирьох людей, а потім зник на автомобілі, на якому їхав, який ми знайшли", — повідомив комісар.

Також він розповів, що підозрюваний отримав умовний термін у 2005 році за агресивну поведінку і оскаржив своє останнє засудження за незаконне зберігання зброї.

Що сталось зі злочинцем

Пізніше глава МВС Чорногорії повідомив, що стрілець зробив спробу самогубства біля свого будинку в центрі міста. Але від отриманих травм помер по дорозі до лікарні.

"Його оточили, створили кільце. Він перебував у безвихідному стані, оточений з усіх боків, і після команди скласти зброю вистрілив собі в голову. Після отримання поранень його намагалися транспортувати до KCCG, але він помер від отриманих травм", — сказав Щепанович.

Він подякував родині Мартиновичів, яка, за його словами, допомогла їм і виявила солідарність, щоб досягти остаточного результату та його місцезнаходження.

"Вони сказали, що у нього були певні відхилення в спілкуванні, і всі загиблі були його кумами, друзями, товаришами, з якими він проводив найбільше часу. Мотив цього вчинку поки невідомий", — сказав Щепанович.

День трауру

Відомо, що уряд Чорногорії на екстреній телефонній нараді ухвалив рішення оголосити 2, 3 і 4 січня днями жалоби. Прем'єр-міністр країни Мілойко Спаїч назвав те, що трапилося, "жахливою трагедією".

Раніше "Телеграф" писав, що біля будівлі Trump International Hotel у Лас-Вегасі (штат Невада) стався вибух. Очевидці повідомили, що чули три виразні хлопки.