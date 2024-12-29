У Південній Кореї розбився і спалахнув літак: загинули майже всі пасажири та члени екіпажу (фото, відео)

Літак отримав значні пошкодження, що призвело до пожежі

У Південній Кореї під час посадки в аеропорту Муан розбився пасажирський літак Jeju Air. На борту було 175 пасажирів і 6 членів екіпажу, з яких, ймовірно, вижили лише двоє.

Про це повідомляє Yonhap, посилаючись на інформацію пожежної служби. Зазначається, що літак південнокорейської авіакомпанії Jeju Air повертався із Бангкока.

Керівництво аеропорту заявило, що літак намагався здійснити аварійну посадку через несправність шасі. При цьому влада каже, що літак, ймовірно, не зміг знизити швидкість, поки не досяг кінця злітно-посадкової смуги і не врізався в конструкції на зовнішньому краї аеропорту.

Внаслідок аварії літак отримав значні пошкодження, що призвело до пожежі.

У матеріалі зазначено, що в авіакатастрофі, ймовірно, загинули всі люди на борту, за винятком двох людей.

Також у мережі вже з’явилося відео з моменту трагедії.

На місці працюють аварійні служби.

Фото: Yonhap

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середу, 25 грудня, в Казахстані розбився пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який летів із Баку до столиці Чечні Грозний. На борту літака, що розбився, могло перебувати 37 азербайджанців, 6 казахстанців, 3 громадян Киргизії, 16 громадян РФ. Згідно з останньою інформацією, в результаті аварії літака в Актау загинули 38 людей. Ще 29, включаючи двох дітей, одержують необхідне лікування.