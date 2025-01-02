Людей розстріляли в клубі і в натовп влетіла машина: у США за добу трапилося два теракти (фото, відео)

Внаслідок цих випадків є багато загиблих та постраждалих

У США за добу сталися два теракти, в яких загинула велика кількість людей. Один із них був у районі Квінс в американському Нью-Йорку, а другий — у Новому Орлеані.

Поліція Квінса розслідує масову стрілянину в нічному клубі, що сталася в середу, 1 січня, в результаті якої постраждали не менше 10 людей. Про це пише amNewYork, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

Зазначається, що стрілянина розпочалася близько 23:20 1 січня.

"За словами джерел у правоохоронних органах, у середу ввечері, коли близько 80 людей зібралися перед будівлею Amazura, чекаючи своєї черги, до них підійшли двоє або троє підозрюваних, які йшли у східному напрямку 144-ю площею, і почали безладну стрілянину по натовпу", — йдеться у повідомленні.

Другий випадок стався у Новому Орлеані. Чоловік 1 січня в’їхав на пікапі в натовп, які гуляли на Бурбон-стріт у Французькому кварталі. Загинули щонайменше 15 людей. Про це повідомляє CBS News.

Нападником був 42-річний Шамсуд-Дін Джаббар, громадянин Сполучених Штатів із Техасу та ветеран армії США. Зазначається, що із заднього бампера вантажівки майорів чорний прапор терористичної організації ІДІЛ.

ФБР встановило, що за кілька годин до нападу Джаббар "розмістив у соціальних мережах відео, що свідчать про те, що він був натхненний ІДІЛ, і висловлював бажання вбивати".

За словами начальника поліції Енн Кіркпатрік, після наїзду зловмисник стріляв у поліцейських і поранив двох з них, після чого його було вбито вогнем у відповідь.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в США влада розслідує вибух автомобіля Tesla Cybertruck у Лас-Вегасі біля готелю Trump International Hotel, як потенційний акт терору. Ілон Маск говорить, що і Cybertruck, і пікап, що використовувався в Новому Орлеані, були орендовані у Turo.