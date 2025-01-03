В британской тюрьме перерезали шею садисту, который вместе с женой убил свою дочь (фото)

Полиция проводит расследование

В Великобритании в тюрьме напали на Урфана Шарифа, осужденного за жестокое убийство своей 10-летней дочери Сары. Это произошло только через две недели после оглашения приговора суда.

Как пишет британское издание Metro, на Шарифа напали двое его сокамерников 1 января в тюрьме Belmarsh в южном Лондоне. Ему перерезали шею крышкой от банки с тунцем.

Известно, что Шариф находился в критическом состоянии после нападения с порезами на лице и шее, но он выжил. Тюремная служба подтвердила, что расследует нападение.

В то же время, лондонская полиция заявила, что расследует "утверждение о том, что заключенный подвергся нападению в HMP Belmarsh 1 января. Также там подчеркнули, что "пострадавший, 43-летний мужчина, получил травмы несовместимые с жизнью".

Что известно об убийстве Сары Шариф

Девочка родилась 11 января 2013 года в городе Слау в Беркшире. Ее отец Урфан Шариф в 2001 году переехал в Великобританию из Пакистана и работал таксистом, а мать Ольга эмигрировала из Польши.

У пары было двое детей, но в 2015 году Урфан с Ольгой развелись. Сначала дети жили с мамой, но в 2019 году опеку над ними получил отец. Сара с братом начали жить в городе Уокинг графства Суррей с отцом, мачехой, дядей и еще четырьмя детьми Урфана от нового брака.

10-летняя девочка скончалась от побоев и пыток 8 августа 2023 года. Полиция нашла ее мертвой в их доме с по меньшей мере 71 ранением. У девочки обнаружили многочисленные переломы костей по всему телу, следы укусов и ожогов утюгом. Также эксперты заметили следы, свидетельствующие о том, что в последние месяцы жизни девочку долгое время удерживали связанной.

Сара Шариф

Урфан с женой и братом сбежали в Пакистан. Однако 13 сентября 2023 подозреваемые вернулись в Британию, и в аэропорту их сразу арестовали.

43-летний Урфан был приговорен к 40 годам заключения, а его 30-летняя жена Бейнаш Батул получила минимум 33 года. Дядя Сары, 29-летний Фейсал Малик, был приговорен к 16 годам лишения свободы за причинение или допущение ее смерти.

Напомним, 1 января в США за сутки произошло два теракта, в которых погибло большое количество людей. Один из них был в районе Квинс в американском Нью-Йорке, второй — в Новом Орлеане.