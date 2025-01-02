В Одесі озброєні люди влаштували переполох на одній із вулиць: що відомо (відео)

У поліції встановлюють деталі події

В одному з районів Одеси помітили озброєних чоловіків. На місці події також була поранена людина, яка лежала на землі.

Відповідне відео було опубліковано у місцевому Telegram-каналі "Одеса.Info". Наголошується, що інцидент трапився на вулиці Героїв Крут.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

На кадрах видно, що двоє чоловіків зі зброєю у руках ходять біля автомобілів. Потім одна машина від’їхала, відкривши інший вид на те, що відбувається. Біля чорної іномарки на землі лежав чоловік, обличчя якого, як каже авторка ролика, було в крові.

У поліції "Телеграфу" повідомили, що правоохоронці розберуться в інциденті та повідомлять деталі.

Тим часом у коментарях під роликом користувачі припустили, що це може бути розіграш. Подробиці встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Києвом чоловік кинув гранату у бік своєї сестри та знайомого. Причиною цього стала звичайна сварка, яка почалася під час застілля. Внаслідок вибуху чоловік отримав посічені рани тіла, а жінка — контузію та осколкові поранення ноги.