Авто смяло вдребезги. На Франковщине произошло смертельное ДТП, погибли 5 человек (фото)

BMW столкнулось с грузовиком

В Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП с участием легковушки BMW и грузовика DAF. Водитель авто и четыре пассажира погибли на месте.

Об этом сообщает Национальная полиция области. Отмечается, что авария произошла 30 декабря около 21:41 в селе Насташино.

"Ночная авария унесла жизни пяти человек. Этой ночью вблизи села Насташино Бурштынского городского сообщества произошло дорожно-транспортное происшествие", — пишет председатель Ивано-Франковской ОГА Онищук Светлана.

По данным правоохранителей, за рулем BMW 520 находился 20-летний житель Бурштына. Он превысил скорость и на закругленном участке дороги выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF под управлением 52-летнего жителя Молдовы.

"В результате аварии водитель и его четыре пассажира, из которых двое – несовершеннолетние подростки, погибли на месте. Водитель грузовика проверен на состояние опьянения. Он трезв", — говорят в полиции.

В то же время выяснилось, что протектор на задних колесах автомобиля BMW 520 был изношен, он не соответствовал установленным нормам.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Днепре произошло смертельное ДТП. Автомобиль влетел в опору моста, в результате чего погибли трое молодых мужчин. На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что автомобиль получил сильные механические повреждения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве произошло смертельное ДТП, которое устроила нетрезвая водитель. Авария забрала жизни двух человек.