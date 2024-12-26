Задушив мотузкою та замотав у килим. У Харкові чоловік жорстоко вбив цивільну дружину (фото)

Затриманому загрожує до 15 років тюрми

У Харкові чоловік жорстко вбив цивільну дружину. Його вже затримала поліція.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області. За даними правоохоронців, мешканець Немишлянського району під час сварки побив, а потім взяв мотузку та задушив 38-річну співмешканку, яка померла на місці.

Повідомлення про те, що 56-річний чоловік, ймовірно, убив свою співмешканку надійшло до відділу поліції 25 грудня близько 16:00. Як з’ясувалося, вбивство сталося ще 24 грудня.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, підозрюваний він замотав тіло у ковдру та виніс до недобудованого гаража, розташованого поряд. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом убивства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, e Запоріжжі поліцейські затримали жінку, яка замовила вбивство колишнього чоловіка та його родини. За це вона обіцяла заплатити виконавцю 15 млн грн.