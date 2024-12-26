Під Києвом жінка намагалася перелізти паркан і напоролася на піку: чим закінчився інцидент (фото)

Постраждалу екстрено госпіталізували

У ніч проти четверга, 26 грудня, на Київщині сталася НП — на штир металевого паркану напоролася жінка і застрягла на його верхівці. Постраждала стікала кров’ю і потребувала допомоги.

На місце оперативно прибули рятувальники та за допомогою спеціального інструменту її вдалося звільнити. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Київщини.

Відомо, що близько 00:47 у Фастівському районі Київської області жінка напоролася на гостру піку паркану і застрягла. Очевидно, вона наскрізь пробила ногу штирем, намагаючись перелізти через огорожу.

Жінку оточили небайдужі люди, але зняти її зі штиря їм не вдалося. На місце викликали рятувальників, які швидко деблокували потерпілу з огорожі та передали її до рук медиків.

Постраждалу було доставлено до лікарні. Причини такого дивного вчинку жінки не уточнюються.

Для виконання рятувальних робіт було залучено 6 рятувальників та 1 одиниця техніки.

НП сталася у Фастівському районі

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Ірпені чоловік застряг у металевому паркані і не зміг самостійно звільнитися. Рятувальники допомогли потерпілому та визволили його з металевої пастки.