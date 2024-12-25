Жінку у військовій формі збили насмерть під Києвом: водій летів на великій швидкості (оновлено)

Жінка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переході

У середу, 25 грудня, насмерть збили жінку у військовій формі. Подія трапилась під Києвом у Білій Церкві.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Там зазначили, що подія трапилась на вулиці Фастівська.

За словами очевидців біла audi летіла понад 100 км/год. Жінка у військовій формі переходила по пішохідному переходу.

"Телеграф" звернувся за коментарем до поліції. Там повідомили, що подія сталась близько 16:30 по бульвару Олександрійський у Білій Церкві водій автомобіля Audi здійснив наїзд на пішохода.

"Попередньо встановлено, що 35-річна жінка перетинала дорогу по нерегульованому пішохідному переході. На жаль, від отриманих численних травм потерпіла померла на місці до приїзду медиків. Слідчі Білоцерківського управління поліції Київщини документують подію. Правову кваліфікацію буде надано згодом", — зазначили журналістам "Телеграфу".

Нагадаємо, зранку у середу, 25 грудня, у Вінницькій області сталася аварія, у який загинуло четверо людей. Між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району зіткнулися дві автівки. Раніше там вже були ДТП.

Окрім цього, раніше "Телеграф" писав, у ДТП в Тернопільській області загинуло немовля. Авто в'їхало у бетонні плити. 32-річний водій на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням автомобілем "Chrysler Raw Van". В авто було подружжя та їхній чотиримісячний син. Хлопчик загинув, а водій і його дружина отримали травми.