Задушил веревкой и замотал в ковер. В Харькове муж жестоко убил гражданскую жену (фото)

Задержанному грозит до 15 лет тюрьмы

В Харькове муж жестоко убил гражданскую жену. Его уже задержала полиция.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области. По данным правоохранителей, житель Немышлянского района во время ссоры избил, а затем взял веревку и задушил 38-летнюю сожительницу, которая умерла на месте.

Сообщение о том, что 56-летний мужчина, вероятно, убил свою сожительницу, поступило в отдел полиции 25 декабря около 16:00. Как выяснилось, убийство произошло еще 24 декабря.

Чтобы избежать уголовной ответственности, подозреваемый замотал тело в одеяло и вынес в недостроенный гараж, расположенный рядом. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту убийства возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье полицейские задержали женщину, которая заказала убийство бывшего мужа и его семьи. За это она обещала заплатить исполнителю 15 млн грн.