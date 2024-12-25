У київському метро ногу пасажира зажував ескалатор (відео)

Постраждалим виявилася дитина

У середу, 25 грудня, столичну станцію метро "Либідська" тимчасово було закрито на вхід. Як виявилося, тут ескалатор "зажував" ногу пасажира-дитини, який заступив за обмежувальну лінію.

Про інцидент масово повідомляють столичні Телеграм-канали. Інформацію про це також підтвердили й у КМДА.

Відомо, що через заступ за обмежувальну лінію в ескалатор потрапило взуття пасажира і його ногу "зажувало". Це і спричинило зупинку механізму.

Після інциденту станцію метро "Либідська" тимчасово було закрито на вхід і працює вона тільки на вихід.

На місце оперативно прибула ремонтна бригада, рятувальники, співробітники поліції та медики швидкої допомоги.

Постраждалою виявилася дитина. При цьому, на опублікованих кадрах із підземки справді чути сильний дитячий плач і нестямні крики.

Дитину разом із бабусею передали в руки лікарів швидкої допомоги. Попередньо зовнішніх ушкоджень і кровотечі немає, проте повну діагностику потерпілому проведуть у медичному закладі.

Наразі фахівці метрополітену проводять заміну та налаштування деяких елементів ескалатора.

Варто зазначити, що через капітальний ремонт ескалатора №1 немає резервного обладнання для перевезення пасажирів.

"Про відновлення роботи станції "Либідська" у звичайному режимі повідомимо додатково", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, падіння людей на шляху столичного метрополітену відбувається регулярно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на станції метро "Либідська" пасажирка потрапила під поїзд. На місце події одразу прибули бригади екстреної медичної допомоги та правоохоронці.