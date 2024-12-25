У київському дитсадочку дворічний хлопчик отримав тяжкі травми: що сталось

Виховательці загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі

У приватному дитячому закладі на Троєщині дворічна дитина вдарилася об підлогу та отримала тяжкі травми голови.

За її життя борються хірурги. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"За попередньою інформацією, 24.12.2024 у приватному дошкільному дитячому закладі, розташованому в Деснянському районі міста Києва дворічний хлопчик внаслідок падіння отримав закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом тім’яної кістки", – йдеться в публікації.

Повідомляється, що для надання невідкладної медичної допомоги дитину доправлено до КНП "Київський міський дитячий центр нейрохірургії". Згідно з поясненнями персоналу та адміністрації закладу, хлопчик вислизнув з рук та вдарився головою об підлогу.

Також у пресслужбі зазначають, що розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками дитячого садочка, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 137 КК України).

"У разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, винним службовим особам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під Києвом дві вантажівки зім’яли легковик практично "в коржик". Водій дивом вижив і відбувся переломом ключиці.