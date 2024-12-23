Троє малолітніх дітей отруїлись, поки мати займалась хатніми справами: деталі трагедії на Одещині

Зараз на місці події працюють криміналісти

Троє дітей загинули через отруєння невідомою речовиною в Одеському районі. У сім'ї померли двоє дівчаток 3-х та 5-ти років та їхній 7-річний брат, які отруїлися, коли мати займалася справами по дому.

За фактом трагедії поліція розпочала розслідування одразу за трьома кримінальними статтями. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції в Одеській області.

30-річна матір виявила малюків у критичному стані та негайно звернулася за медичною допомогою. Лікарі швидкої констатували отруєння невідомою речовиною, проте всі спроби реанімації виявилися безуспішними.

Зараз на місці події працюють криміналісти. Поліція розслідує справу за статтями про умисне вбивство з приміткою "нещасний випадок" (п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ), про невиконання батьківських обов'язків (ст. 166 ККУ) та про незаконні дії з отруйними речовинами (ч. 1 ст. 321 ККУ).

На місці події працюють фахівці криміналістичної лабораторії та керівництво спеціалізованого відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області. Слідчі з'ясовують, що саме стало причиною смерті дітей та як небезпечна речовина потрапила до них.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Львові від отруєння грибами померла малолітня дитина. Її не врятувала пересадка печінки.