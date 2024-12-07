"Краще нічого не зміг придумати...": у Києві юнак збив жінку та кинув її вмирати на дорозі (відео)

Винуватець ДТП втік з місця події

У суботу, 7 грудня, на Дніпровській набережній у Києві водій Toyota здійснив наїзд на жінку-пішохода. На жаль, від отриманих травм вона померла на місці події.

Винуватець ДТП, як виявилося, перебував у стані алкогольного сп’яніння та втік з місця аварії. Горе-водій просто покинув постраждалу вмирати на дорозі. Про це повідомили у прес-службі Поліції Києва.

Відомо, що на Дніпровській набережній водій Toyota, рухаючись на великій швидкості, на заборонний сигнал світлофора збив 52-річну жінку, яка переходила дорогу регульованим пішохідним переходом.

Потім він ще зіткнувся з автомобілем Hyundai. Внаслідок удару потерпіла отримала травми несумісні з життям і загинула на місці. Водій і пасажирка Hyundai не постраждали.

Винуватець ДТП і його пасажир залишили машину і втекли з місця події, проте їх незабаром затримали патрульні поліцейські. Як виявилося, за кермом сидів 24-річний хлопець.

Як з’ясувалося, обидва хлопці незадовго до ДТП вживали алкоголь: драгер показав у водія — 1,15 проміле, а у його 19-річного товариша — 0,66 проміле.

Винуватцеві ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі, а його пасажира можуть посадити на 3 роки. Розслідування по цій справі триває.

Нагадаємо, жахлива ДТП сталася вранці 4 листопада на вулиці Заболотного у київському мікрорайоні Теремки. Пасажирський автобус врізався у легковий автомобіль із людьми, після чого злетів із дороги та протаранив торгові точки.

У поліції Києва повідомили, що внаслідок ДТП загинула 1 особа, ще одна — тяжко травмована. Поліція встановлює обставини ДТП, в якій зіткнулися 4 транспортні засоби.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, щона автотрасі "Київ-Ковель" сталася ДТП з п’ятьма автомобілями, в результаті якої загинула людина. За даними правоохоронців, 67-річний водій автомобіля Nissan виконував маневр обгону, але не впорався з керуванням і зіткнувся ще з чотирма автомобілями.