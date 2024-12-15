У Львові чоловікові посеред міста відрізало ноги (фото)

Причини події встановлюються

На кордоні Галицького та Личаківського районів міста Львова під трамвай потрапив чоловік і виявився затиснутим під днищем громадського транспорту. На місце НП негайно виїхали рятувальники, які за допомогою спецінструменту звільнили постраждалого.

Чоловіка передали до рук медиків та екстрено госпіталізували. На жаль, у нього було ампутовано обидві ноги на рівні середини гомілки. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у Львівській області.

Відомо, що на вулиці Підвальній людина потрапила під трамвай. На місце події оперативно прибули всі екстрені служби міста. Рятувальники встановили, що під трамваєм виявився затиснутий безхатько 1974 року народження.

Потерпілий перебував у свідомості, але отримав серйозні травми та потребував допомоги. Бійці ДСНС за допомогою спецінструментів підняли трамвай та звільнили потерпілого. Чоловіка передали медикам, які негайно його госпіталізували.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зазначили, що внаслідок аварії 50-річному чоловіку ампутувало обидві ноги на рівні середини гомілки. Стан потерпілого оцінюється як тяжкий.

До рятувальних робіт залучалося 11 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

НП сталася на вулиці Підвальній

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Львові трамвай переїхав п’яного співробітника депо. Чоловік отримав інвалідність, а потім пішов до суду та відсудив у "Львівелектротрансу" 300 тисяч гривень моральної компенсації.

Чоловік пояснив, що йому ампутували ногу вище за коліно і привласнили другу групу інвалідності. Через це він назавжди втратив працездатність і постійно потребує сторонньої допомоги.