В киевском детсаду двухлетний мальчик получил тяжелые травмы: что произошло

Воспитательнице грозит от 3 до 5 лет лишения свободы

В частном детском заведении на Троещине двухлетний ребенок ударился о пол и получил тяжелые травмы головы.

За его жизнь борются хирурги. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По предварительной информации, 24.12.2024 в частном дошкольном детском заведении, расположенном в Деснянском районе города Киева двухлетний мальчик в результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости", – говорится в публикации.

Сообщается, что для оказания неотложной медицинской помощи ребенок доставлен в КНП "Киевский городской детский центр нейрохирургии". Согласно объяснениям персонала и администрации заведения, мальчик выскользнул из рук и ударился головой об пол.

Также в пресс-службе отмечают, что начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей работниками детского сада, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

"В случае установления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних в результате небрежного или недобросовестного к ним отношения, виновным должностным лицам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", – говорится в сообщении.

Напомним, под Киевом два грузовика смяли легковушку практически "в лепешку". Водитель чудом выжил и отделался переломом ключицы.