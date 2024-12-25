Під Києвом дві вантажівки зім’яли легковик "в коржик": водій дивом вижив (фото, відео)

Причини аварії встановлюються

Під Києвом дві вантажівки зім’яли легковик практично "в коржик". Водій дивом вижив і відбувся переломом ключиці.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua. Зазначається, що інцидент стався на окружній дорозі з Броварів на Бориспіль.

Що спричинило аварію не повідомляється. Відомо, що вантажівка, яка їхала за легковиком, не загальмувала вчасно і втиснула її в автоцистерну.

На фото і відео з місця події помітно, що легковик від такого зіткнення зім’яло практично в "коржик". Водієві справді дуже пощастило, бо шансів вижити у цій ситуації було замало.

Як повідомлялося раніше, в Івано-Франківській області поблизу села Лоєва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса. В результаті постраждали 13 людей.

За даними поліції, за кермом позашляховика Jaguar перебувала 19-річна водійка із Львівської області. Вона обганяла попутне авто, не вчасно виїхала на зустрічну смугу та допустила зіткнення з мікроавтобусом.