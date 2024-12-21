Не хотів працювати під час тривоги: у Києві побилися охоронці телеканалу СТБ

Нападник погрожував колезі вбивством

У суботу, 21 грудня, у Києві сталася бійка. Двоє охоронців побилися у Святошинському районі столиці.

Інцидент стався під час повітряної тривоги. Про це повідомили джерела "Телеграфу" у правоохоронних органах.

На майданчику телеканалу СТБ, що за адресою: вул. Махова 1, побилися двоє співробітників охорони. Причиною сутички стала відмова одного з них робити обхід території під час повітряної тривоги.

Другий охоронець розлютився і накинувся на свого колегу. Він повалив чоловіка на землю і погрожував вбити. Наразі в ситуації розбираються співробітники поліції.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася масова бійка, в якій брали участь близько 10 осіб. Бійка була помічена в Деснянському районі столиці. Хлопці використовували палиці, біти та балончики. Вогнепальної зброї не було помічено.

Також "Телеграф" писав, що у Шевченківському районі Києва біля кафе "Білий налив" сталася масова бійка за участю десятка молодих людей. Якоїсь миті молоді хлопці почали штовхатися, а лайка перетворилася на масову бійку. В результаті події один із чоловіків упав на асфальт і його продовжили жорстоко бити.