На Київщині чоловік катував 4-річну доньку своєї співмешканки: що йому загрожує (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
На Білоцерківщині поліція затримала 24-річного чоловіка, який систематично бив і завдав психологічних страждань доньці своєї співмешканки. За це йому загрожує шість років ув’язнення.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Київської області. Там зазначили, що медики зафіксували численні синці та садна на голові та тілі 4-річної дівчинки.
"Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки", — йдеться у матеріалі.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні домашнього насильства та катування малолітньої дитини (ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України).
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ВІЛ-інфікований чоловік пів року ґвалтував свою десятирічну дочку. Дитина не наважувалась розповісти дорослим про протиправні дії батька. Стало відомо, як його покарав суд.