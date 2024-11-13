Батько з ВІЛ пів року ґвалтував свою 10-річну доньку: як його покарав суд

Чоловік стверджував, що дитина обмовляє його, та подав касаційну скаргу

Верховний суд України залишив без змін вирок попередньої інстанції ВІЛ-інфікованому жителю Чернівецької області, який ґвалтував свою 10-річну доньку, що приходила до нього у гості.

Дитина довго не наважувалася розповісти про це дорослим. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У суді доведено, що підсудний, усвідомлюючи свою інфікованість невиліковною хворобою, з березня по жовтень 2022 року залякував, розбещував та ґвалтував 10-річну доньку. Він проживав окремо від дружини в орендованій квартирі у Чернівцях, куди дівчинка приходила. Про протиправні дії батька дитина розповісти дорослим не наважувалася.

Зазначається, що після затримання зловмисник усіляко намагався уникнути кримінальної відповідальності та наполягав, що донька його обмовила. Однак завдяки отриманим доказам версія засудженого повністю спростована.

Показання дитини, отримані під час розслідування дистанційно за участю психолога, покладено в основу обвинувального вироку. З метою недопущення повторної психологічної травматизації дитини до суду вона не викликалась.

Чоловіка приговорили до 15 років позбавлення волі за зґвалтування, розбещення та поставлення в небезпеку зараження ВІЛ малолітньої доньки (ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 130 КК України).

Раніше на Дніпропетровщині 16-річна пацієнтка звинуватила лікаря-травматолога у сексуальних домаганнях під час медичного огляду. Інцидент стався у міській лікарні, куди дівчина звернулася через травму куприка.