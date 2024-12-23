На Киевщине мужчина пытал 4-летнюю дочь своей сожительницы: что ему грозит (фото)

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей

На Белоцерковщине полиция задержала 24-летнего мужчину, который систематически избивал и причинял психологические страдания дочери своей сожительницы. За это ему грозит шесть лет тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Там отметили, что медики зафиксировали многочисленные синяки и ссадины на голове и теле 4-летней девочки.

"Полицейские задержали фигуранта в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи", — говорится в материале.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении домашнего насилия и пытках малолетнего ребенка (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ВИЧ-инфецированный мужчина полгода насиловал свою десятилетнюю дочь. Ребенок не решался рассказать взрослым о противоправных действиях отца. Стало известно, как его наказал суд.