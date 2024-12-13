На Полтавщині підлітки жорстоко познущались з однолітка, дитина у лікарні (відео)

Хлопчика били по черзі як хлопці, так і дівчата

На Полтавщині група дітей жорстоко побили свого однолітка. Причому робили це на камеру.

Відео події опублікували у соцмережах, з цього і почався розголос. Бійка відбувалась у підвалі будинку. Били його як хлопці, так і дівчата, при чому на вигляд вони усі були старшими. Як повідомляють у телеграм-каналі "Труха", додаючи, що поліцейські уже в курсі події і встановили особи нападників.

У місцевій групі "Горішні Плавні щасливих людей" пишуть, що постраждала дитина потрапила до лікарні.

"Сподіваюся, що наша правоохоронна система зробить усе необхідне, щоб винні були покарані. Але покарання — це лише частина рішення. Громада має об’єднатися, аби виховувати повагу, співчуття і відповідальність у наших дітей. Ми не можемо ігнорувати ці прояви жорстокості, адже бездіяльність лише поглиблює проблему," — йдеться у повідомленні.

У ГУНП у Полтавській області також прокоментували інцидент. За інформацією, до поліції звернулася мама хлопчика, якого побили. За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Також "Телеграф" раніше писав про історію з хлопчиком, якого побили до розриву яєчка. Директор школи сказав, що булінгу не було.