Вантажівка влетіла в переповнену автівку на Вінниччині, троє загиблих (фото)

Водій вантажного автомобіля не травмувався

У ніч на 21 грудня на Вінниччині сталась жахлива смертельна ДТП, за участі легковика та вантажівки. Внаслідок аварії загинуло троє людей.

Про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) та поліція області. Зазначається, що інцидент стався у місті Гайсин.

"За попередньою інформацією слідства, 35-річна водійка автомобіля Opel Zafira, під час виконання розвороту, не переконавшись у безпечності свого маневру, здійснила виїзд на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з вантажівкою VOLVO", — кажуть у поліції.

Внаслідок цієї аварії у салоні легковика було заблоковано шість осіб. Рятувальники деблокували чотирьох травмованих, яких госпіталізували.

"Також із понівеченого салону надзвичайники вилучили тіла двох загиблих — чоловіка та жінки. Ще один із пасажирів легковика внаслідок зіткнення вилетів із автомобіля та загинув на місці", — кажуть у ДСНС.

22-річний водій вантажного автомобіля не травмувався. Наразі поліція з'ясовує усі обставини ДТП. У водіїв відібрані зразки крові для проведення токсикологічної експертизи.

За даними правоохоронців, загинули троє пасажирів мінівена: двоє чоловіків віком 28 і 36 років, та 42-річна жінка. 35-річна водійка Opel та ще троє її пасажирів (двоє 40-річних жінок та 41-річний чоловік) з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Це передбачає позбавленням волі на строк до десяти років з трирічним позбавленням права керувати транспортними засобами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кривому Розі внаслідок ДТП літня жінка вилетіла через лобове скло.