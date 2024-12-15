Сім чоловік загинули, троє отримали травми: на Львівщині сталась масштабна ДТП, фото

Поліцейські затримали винуватця ДТП

У неділю вранці 15 грудня автотрасою "Тернопіль — Львів — Рава-Руська" сталася масштабна ДТП зі смертельним наслідком.

Про це повідомляє ГУНП України у Львівській області. Аварія сталася біля села Чижиків Львівського району о 5.30 ранку. За попередньою інформацією було зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля BMW, автопоїзда DAF та мікроавтобуса Mercedes Sprinter.

Внаслідок ДТП загинули семеро людей — усі вони були пасажирами Mercedes Sprinter. Ще три особи отримали травми — йдеться про 45-річного водія вантажівки, 39-річного водія мікроавтобуса та його 23-річну доньку. Усі вони опинилися у лікарнях Львова – їм встановлюються діагнози.

За фактом ДТП було розпочато провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). терміном до трьох років або без такого.

Також пресслужба поліції опублікувала фото із місця ДТП.

Увага, кадри 18+!!!

Пізніше у Головному управлінні Національної поліції України у Львівській області повідомили: особу винуватця ДТП було встановлено. Ним виявився 23-річний мешканець Львівського району, який був за кермом автомобіля BMW. За даними слідства, чоловік виїхав на зустрічну смугу, що спричинило ДТП. Далі він втік з місця трагедії, але пізніше його затримали поліцейські.

Також повідомляється, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Наразі вирішується питання про перекваліфікацію злочину.

Раніше "Телеграф" писав, що підлеглі мера могли влаштувати п’яну ДТП у Житомирській області.