У поліції розповіли подробиці смертельної ДТП біля Львова (фото)

Інцидент стався на трасі Тернопіль — Львів — Рава-Руська

Водій легковика BMW, який спричинив смертельну ДТП у Львівській області, втік з місця. Він залишив своє авто та постраждалих.

Про це розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, попередньо, водій BMW перебував у стані алкогольного спʼяніння.

Білошицький зазначив, що чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою. Вона стала некерованою і вʼїхала у мікроавтобус. Внаслідок цього загинули 7 людей, троє осіб шпиталізували.

Білошицький повідомив, що водія BMW вже затримали. Досудове розслідування триває.

"Легковажність, нехтування правилами — саме це основні причини таких ДТП… І ще хочеться нагадати таким "втікачам" з місця ДТП, хто натворить біди і не хоче відповідати за свої вчинки — ще жоден не втік останній час. Всіх знайдено підрозділами поліції", – наголосив він.

Нагадаємо, жахлива ДТП сталася вранці 4 листопада на вулиці Заболотного у київському мікрорайоні Теремки. Пасажирський автобус врізався у легковий автомобіль із людьми, після чого злетів із дороги та протаранив торгові точки.