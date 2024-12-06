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Жертву розірвало на частини. Під Дніпром сталася смертельна ДТП (фото)

Автор
Наталія Кухарик
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Жертву розірвало на частини. Під Дніпром сталася смертельна ДТП (фото) Новина оновлена 06 грудня 2024, 12:06

Водій навіть не загальмував і втік з місця ДТП

У Кам'янському на Дніпропетровщині сталася моторошна аварія — п'яний водій на автомобілі Skoda збив жінку, яка переходила дорогу. Від сили удару тіло 48-річної потерпілої розірвало на частини, а її взуття злетіло з ніг. Жінка загинула на місці.

Винуватець ДТП навіть не загальмував після наїзду і втік з місця трагедії. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Трагедія сталася 5 грудня близько пів на дванадцяту ночі. Жінка йшла по пішохідному переходу разом з собакою, коли на неї на великій швидкості налетіла Skoda Octavia. Медики та поліцейські, які прибули на місце події, лише констатували смерть потерпілої.

Правоохоронці оперативно вийшли на слід порушника. Керував автомобілем 38-річний місцевий житель, якого знайшли та затримали вдома. Поряд з його будинком стояла й пошкоджена Skoda.

Свідки кажуть, що водій має проблеми з наркотиками. Зараз його затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що мажору, який причетний до смертельної ДТП у Дніпрі, обрали запобіжний захід. Батько неповнолітнього заявив про те, що його сину погрожують в соціальних мережах.

Теги:
#ДТП #Нацполіція #Дніпропетровська область