У Києві двоє колишніх зеків зґвалтували дівчинку-підлітка

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі

У Печерському районі столиці двоє раніше судимих чоловіків зґвалтували та пограбували 15-річну дівчинку. Свою жертву вони затягли в закинуту недобудову, де й поглумилися над над беззахисним підлітком.

Зловмисників було оперативно затримано і зараз вони перебувають під вартою. Про це повідомили у прес-службі Прокуратури Києва.

Згідно з матеріалами справи, у недобудові на Печерську двоє раніше судимих чоловіків — 41 і 29 років — зґвалтували 15-річну дівчинку. Своїй жертві вони погрожували та застосовували щодо неї фізичну силу.

Після насильства злочинці відібрали у потерпілої мобільний телефон "Iphone 12" і втекли. На щастя, їхні особи оперативно встановили та зловмисників було затримано.

Як виявилося, 29-річного чоловіка з 2011 року судами Луганської області було 5 разів засуджено за крадіжки. Його 41-річний поплічник також був неодноразово судимий у Донецькій області за розбої та завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави.

Кожному з них загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Матеріали справи вже передано до суду.

Нагадаємо, у місті Вишневе Київської області сталося зґвалтування 15-річної місцевої мешканки. Як виявилося, над дівчинкою поглумився 20-річний мешканець Сумської області, який тимчасово мешкав на Київщині.

Зловмисник познайомився з дівчинкою у місцевому парку та втерся до неї у довіру. Хлопець ввів підлітка в оману та обманним шляхом привів її до себе на орендоване житло, де і зґвалтував потерпілу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві чоловік побив та зґвалтував неповнолітню, яка приїхала до столиці в гості. Суд поставив крапку у цій справі і злочинець почув вирок.