Зґвалтував у підземному переході: чоловік у Києві напав на дівчину (фото)

Підозрюваний вже вчинював аналогічний злочин на Донеччині

У Києві чоловік зґвалтував у підземному переході 23-річну дівчину та забрав у неї 4 тисячі грн. Підозрюваному загрожу до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Києва. Зазначається, що 37-річний чоловік погрожував дівчині лезом канцелярського ножа.

"До Голосіївського управління поліції звернулась киянка та повідомила, що невідомий чоловік напав на неї, забрав гроші та зґвалтував. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, патрульні та оперативні працівники", — йдеться у повідомлені.

Потерпіла розповіла поліції, що коли вона поверталась з роботи додому пішохідним підземним переходом до неї ззаду підійшов незнайомий чоловік. Він приставив до її шиї лезо від канцелярського ножа, забрав у неї чотири тисячі гривень та зґвалтував.

Під час розслідування цієї справи поліцейські з'ясували, що 37-річний зловмисник проживає у столиці і раніше вже притягувався до відповідальності за вчинення аналогічних злочинів на території Донеччини.

Поліція затримала фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 152 Кримінального Кодексу України — зґвалтування та за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України — розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваного заарештовано, йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Донеччині чоловіку, який напоїв та зґвалтував 15-річного хлопця оголосили підозру.