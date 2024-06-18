На Київщині було зґвалтовано неповнолітню: злочинець виявився ненабагато старшим за жертву

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі

У місті Вишневе сталося зґвалтування 15-річної місцевої мешканки. Як виявилося, над дівчинкою поглумився 20-річний мешканець Сумської області, який тимчасово мешкав на Київщині.

Особу злочинця було оперативно встановлено та його затримали. Гвалтівникові загрожує тривале тюремне ув’язнення. Про це повідомили у пресслужбі Поліції Київської області.

За даними слідства, 20-річний мешканець Сумської області, який тимчасово мешкав на Київщині, зґвалтував 15-річну мешканку Вишневого. Зловмисник познайомився з дівчинкою у місцевому парку та втерся до неї у довіру. Хлопець ввів підлітка в оману та обманним шляхом привів її до себе на орендоване житло.

Після цього зловмисник накинувся на свою жертву — погрожуючи та застосовуючи фізичну силу, він вчинив щодо неповнолітньої дії сексуального характеру.

Постраждала дівчинка про все розповіла своїй матері та жінка звернулася за допомогою до правоохоронців. Поліцейські оперативно встановили особу ґвалтівника, провели обшук за місцем проживання фігуранта та вилучили речові докази.

Зловмиснику слідчі повідомили про підозру за фактом зґвалтування неповнолітньої. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Згвалтування дівчинки сталося у Вишневому

Нагадаємо, що у Києві друг родини розбещував неповнолітню доньку знайомої та зберігав дитяче порно. Педофіл посилав дівчині повідомлення сексуального характеру і вів із 15-річної розмови на інтимні теми. Також він надсилав їй порнографічні фото та відео зі своєю участю.

Дівчинка розповіла про всю свою матір і вона звернулася за допомогою до правоохоронців. Зловмисника оперативно затримали та взяли під варту.

Зрештою 35-річного уродженця Вінницької області було засуджено до 4 років позбавлення волі. Також йому заборонено займатися діяльністю, пов’язаною із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем чи технологій терміном на 2 роки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві колишній тренер, який розбещував малолітніх дівчат, почув вирок суду. Чоловік показував дітям порнографію та схиляв їх до створення порно контенту.