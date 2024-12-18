В Киеве двое бывших зеков изнасиловали девочку-подростка

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы

В Печерском районе столицы двое ранее судимых мужчин изнасиловали и ограбили 15-летнюю девочку. Свою жертву они затащили в недостроенное здание, где и надругались над беззащитным подростком.

Злоумышленники были оперативно задержаны и сейчас они находятся под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Киева.

Согласно материалам дела, в недострое на Печерске двое ранее судимых мужчин — 41 и 29 лет — изнасиловали 15-летнюю девочку. Своей жертве они угрожали и применяли в отношении нее физическую силу.

После насилия преступники отобрали у потерпевшей мобильный телефон "Iphone 12" и скрылись. К счастью, их личности оперативно установили и злоумышленники были задержаны.

Как оказалось, 29-летний мужчина с 2011 года судами Луганской области был 5 раз осужден за кражи. Его 41-летний подельник также был неоднократно судим в Донецкой области за разбои и нанесение тяжких телесных повреждений.

На данный момент подозреваемые находятся под стражей без права внесения залога.

Каждому из них грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Материалы дела уже переданы в суд.

Напомним, в городе Вишневое Киевской области произошло изнасилование 15-летней местной жительницы. Как оказалось, над девочкой надругался 20-летний житель Сумской области, который временно проживал на Киевщине.

Злоумышленник познакомился с девочкой в местном парке и втерся к ней в доверие. Парень ввел подростка в заблуждение и обманным путем привел ее к себе на арендованное жилье.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве мужчина избил и изнасиловал несовершеннолетнюю, которая приехала в столицу в гости. Суд поставил точку в данном деле и преступник услышал приговор.