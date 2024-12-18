На окупованій Луганщині знайшли вбитими мати та двох маленьких дітей. Жінка могла зробити це сама (фото)

Триває розслідування трагедії

В окупованому місті Краснодон Луганської області у квартирі виявили тіла матері та двох її дітей з перерізаним горлом. Жінка сама могла позбавити життя дітей та себе.

Як повідомляють проросійські місцеві ЗМІ, загиблих виявив дідусь, який не міг додзвонитися до рідних та прийшов до них додому. Слідів злому житла не виявили.

Жінка, який був 31 рік, виховувала дітей 8-ми та 6-ти років самостійно, адже батько зник безвісти на війні РФ проти України. Дівчинка мала інвалідність та навчалася вдома.

За попередніми даними, жінка страждала на шизофренію. Розглядається версія, що вона спочатку кухонним ножем перерізала шиї дітям, а потім зробила це саме з собою.

Як повідомляв "Телеграф", суд Харкова ухвалив вирок жінці, яка вбила власну новонароджену дитину. Свою провину вона не визнала. Слідство встановило, що вона без допомоги медиків народила доньку вдома. Мати одразу ж поклала дівчинку в пакет та зав’язала, позбавивши дитину повітря. Дівчинка померла.

Також ми писали, що в Одеській області неповнолітня дівчина вбила свою знайому та намагалася приховати сліди злочину. Поліція встановила, що дівчата мали вельми напружені стосунки, які, ймовірно, і стали причиною трагедії.