Ніж наскрізь пробив ніс і опинився в роті: під Києвом агресивна жінка мало не вбила голову ОСББ (відео)

Постраждалій дивом вдалося вижити

У Броварах на Київщині місцева мешканка "тероризує" цілий багатоповерховий будинок. Жінка поводиться агресивно, ходить із ножем і нападає на людей з сокирою.

Про це повідомляє ресурс "Трибуна Бровари". За словами місцевих, хуліганка розповідає про "впливового колишнього чоловіка" і нікого не боїться.

Відомо, що у Броварах жителі ЖК "Шоколад" на вулиці Київській перебувають у постійному страху через свою сусідку. Жінка веде себе дуже агресивно і кидається на людей з різними колючими-ріжучими предметами.

"Вона носить у рукаві ніж і бігає під’їздом із сокирою. Ми боїмося заходити в ліфт. Вона становить реальну загрозу для кожного з мешканців цього будинку", — кажуть журналістам місцеві.

Як виявилося, близько року тому у мешканців багатоповерхівки невідомі почали пошкоджувати вхідні двері до квартир, а потім масово громити їхні автомобілі у дворі.

У поліцію було написано понад 20 заяв про пошкодження приватного майна, проте це не допомогло і особу зловмисника встановити не вдалося. Тоді місцеві вирішили встановити додаткові камери відеоспостереження у будинку.

Люди були шоковані побаченим, адже все це робила їхня сусідка.

Пару місяців тому ця жінка почала поводитися взагалі вкрай агресивно — вона нападає на людей з ножами та сокирами.

Буквально днями вона ледь не вбила голову ОСББ — зловмисниця вдарила ножем в обличчя беззахисну жінку. Лезо пройшло наскрізь через ніс у ротову порожнину і постраждалій лише дивом вдалося вижити.

Місцеві жителі неодноразово викликали поліцію, проте "впоратися" із хуліганкою нікому не вдається. Вона говорить про те, що "їй нічого не буде" і радить сусідам "готуватися до гіршого", оскільки вона мститиметься їм.

На даний момент відомо, що місцеві поліцейські розпочали розслідування у справі про напад із ножем на голову ОСББ. За цим фактом проводиться досудова перевірка.

Чи має жінка психіатричний діагноз або ж робить усе це свідомо – невідомо. Сподіваємося, що поліціянти серйозно підійдуть до розслідування цієї справи і встановлять усі обставини події.

Ще більше деталей цієї резонансної справи – у відео нижче:

Агресивна жінка мешкає у Броварах

Агресивна жінка мешкає у Броварах в ЖК "Шоколад"

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