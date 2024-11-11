Обіцяла сюрприз: на Одещині школярка жорстоко вбила свою подругу

Підсудна намагалася приховати злочин

В Одеській області неповнолітня дівчина вбила свою знайому та намагалася приховати сліди злочину. Поліція встановила, що дівчата мали вельми напружені стосунки, які, ймовірно, і стали причиною трагедії.

Про це повідомляє портал 048.ua. Посилаються на дані з вироку Ізмаїльського міськрайонного суду.

Мати підсудної повідомила, що її донька роками зазнавала булінгу в школі, зокрема її ображали через зовнішність. Родина навіть зверталася до психолога, оскільки дівчина стала замкнутою. Втім суд визнав неповнолітню винуватою у вчиненні злочину та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на вісім років.

Деталі злочину

Згідно з матеріалами справи, 6 січня 2024 року дев’ятикласниця запросила знайому на безлюдне місце, пообіцявши "сюрприз". Вона зав’язала дівчині очі, після чого кілька разів ударила її у груди кухонним ножем.

Щоб замести сліди, підсудна облила тіло соняшниковою олією та підпалила його, а потім повернулася додому й ще деякий час спілкувалася з друзями, поки її не затримала поліція.

Суд встановив, що дівчата часто сварилися. Підсудна стверджувала, що знайома маніпулювала, шантажувала її та навіть крала речі. Напередодні вбивства вони разом випили, після чого, за словами підсудної, загибла поцупила алкоголь. Це, як вважається, стало останньою краплею, що підштовхнула дівчину до жахливого вчинку.

На судовому слуханні неповнолітня визнала свою провину й висловила жаль. Враховуючи обставини та вік дівчини, суд визнав її винною у навмисному вбивстві й засудив до восьми років позбавлення волі. Окрім цього, родина дівчини має компенсувати понад 24 тисячі гривень за витрати на судові експертизи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Києвом агресивна жінка мало не вбила голову ОСББ. Зловмисниця вдарила ножем в обличчя беззахисну жінку.