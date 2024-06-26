Плюнув в борщ і поплатився життям: на Житомирщині засудили жінку, яка вбила чоловіка

Жінка разом з іншими чоловіками винесли постраждалого з будинку та попрямували до річки

В Житомирі засудили жінку, яка у 2023 році під час конфлікту вбила чоловіка, який зайшов до неї в гості. Причиною сварки стало те, що гість лаявся та плював у борщ, який приготувала дівчина.

Про це стало відомо з вироку Богунського районного суду міста Житомира від 20 червня 2024 рок. Він оприлюднений у Єдиному реєстрі судових рішень.

Там зазначається, що обвинувачена перебувала в себе вдома та вживала алкогольні напої разом з трьома чоловіками. Під час цього виник конфлікт між власницею будинку та одним з чоловіків, через те, що останній образив їжу 29-річної житомирянки.

"Згодом через їжу між нею та потерпілим ОСОБА_9 почалася сварка, оскільки останній лаявся та плювався у борщ, який вона приготовила. На що вона попросила більше так не робити і вдарила його рукою в обличчя кілька разів, біля 3-х разів, від чого потерпілий впав на підлогу", — йдеться у матеріалах справи.

Після падіння чоловік знепритомнів. Жінка разом з іншими чоловіками винесли постраждалого з будинку та попрямували до річки. Невдовзі жінка заявила, щоб чоловіки залишили її наодинці з потерпілим.

"Далі вона за штани дотягнула потерпілого до річки, штани при цьому знялись поки вона його тягнула та викинула їх у річку, вдарила потерпілого ногою по голові та скотила потерпілого у воду та кілька разів придавила голову у воду", — повідомлено у вироці.

Після скоєного повернулась додому. Суд Житомира визнав жінку винною в умисному вбивстві та призначив покарання – 10 років ув’язнення.

Раніше "Телеграф" писав, що у Львові вчителька нібито побила дитину. За свідченнями очевидиці, вона била хлопчика по носі та обличчі, а інша потім сіпала його за руку та одяг.