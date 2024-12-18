На оккупированной Луганщине нашли убитыми мать и двоих маленьких детей. Женщина могла сделать это сама (фото)

Продолжается расследование трагедии

В оккупированном городе Краснодон Луганской области в квартире обнаружены тела матери и двоих ее детей с перерезанным горлом. Женщина сама могла лишить жизни детей и себя.

Как сообщают пророссийские местные СМИ, погибших обнаружил дедушка, который не мог дозвониться родным и пришел к ним домой. Следов взлома жилья не обнаружили.

Женщина, который был 31 год, воспитывала детей 8-ми и 6-ти лет самостоятельно, так как отец пропал без вести на войне РФ против Украины. У девочки была инвалидность и она училась дома.

По предварительным данным, женщина страдала шизофренией. Рассматривается версия, что она сначала кухонным ножом перерезала шеи детям, а затем сделала то же самое с собой.

Как сообщал "Телеграф", суд Харькова вынес приговор женщине, убившей собственного новорожденного ребенка. Свою вину она не признала. Следствие установило, что она без помощи медиков родила дочь дома. Мать сразу же положила девочку в пакет и завязала, лишив ребенка воздуха. Девочка скончалась.

Также мы писали, что в Одесской области несовершеннолетняя девушка убила знакомую и пыталась скрыть следы преступления. Полиция установила, что у девушек были очень напряженные отношения, которые, вероятно, и стали причиной трагедии.