На Львівщині чоловік потрапив під поїзд. Подробиці трагедії

Йому було 44 роки

У Львівській області ввечері у середу, 11 грудня, сталася трагедія на залізниці. О 22:30 на станції Добротвір у селі Кошаковські Шептицького району електропотяг наїхав на чоловіка, той загинув на місці події.

Як розповіли у поліції Львівської області, попередньо встановлено, що електропотяг сполученням "Львів-Сокаль" здійснив наїзд на 44-річного мешканця Шептицького, він отримав травми, несумісні з життям. Всі обставини трагедії встановить слідство.

За фактом загибелі людини відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Як повідомляв "Телеграф", 29 жовтня під Одесою чоловік потрапив під вантажний поїзд та отримав травми, які були несумісні із життям. За словами машиніста поїзда, він подав звукові сигнали та екстрено загальмував, але попри термінові заходи, запобігти катастрофі не вдалося.

Також ми писали, що 5 грудня у Києві під потяг потрапила людина. За попередніми даними, вона кинулася під електричку.