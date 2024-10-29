На Одещині чоловік потрапив під поїзд: деталі трагедії (фото)

Чоловік отримав травми, несумісні із життям

У вівторок, 29 жовтня, під Одесою чоловік потрапив під колеса вантажного поїзда та отримав травми, які були несумісні із життям.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції України на Одещині. Трагедія сталася у населеному пункті Вигода на північ від Одеси.

За словами машиніста поїзда, він подав звукові сигнали та екстрено загальмував, але попри термінові заходи, запобігти катастрофі не вдалося.

На місце приїхали працівники слідчо-оперативної групи Одеського районного управління поліції №2. Поліцейські з’ясовують обставини трагедії та особистість загиблого.

За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що спричинило загибель людей).

Тим часом одеські Telegram-пабліки пишуть, що загиблим був молодий хлопець. Він нібито був у навушниках у момент загибелі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Голосіївському районі Києва електропоїзд на смерть збив чоловіка з домашнім улюбленцем.