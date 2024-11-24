Школяр загинув у жахливій ДТП на Дніпропетровщині, аварія потрапила на відео

Лікарі не змогли врятувати дитину

У Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 13-річний хлопець. Трагедія сталася у місті Жовті Води.

Про це повідомив Telegram-канал "Свої Кривий Ріг". ДТП сталася ввечері 21 листопада.

Момент аварії потрапив на відео реєстратора в автомобілі, який рухався тією вулицею. Як з'ясувалося, 13-річного велосипедиста збила 33-річна водійка Hyundai.

На нерегульованому перехресті хлопець раптово повернув наліво. В цей момент його збив автомобіль, яких рухався в зустрічному напрямку. Від отриманих травм школяр загинув у лікарні.

Жовті Води на мапі

Нагадаємо, 16 листопада у місті Кривий Ріг чоловік за кермом авто Chevrolet влетів у стовп. За словами жителів будинків, що розташовано поблизу місця ДТП, автомобіль рухався на дуже великій швидкості. Звуки від удару автівки об стовп були настільки сильні, що люди сприйняли їх за вибухи.

Як повідомляв "Телеграф", 15 листопада на Хмельниччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На трасі дорогу не поділили вантажівка та легковик. Удар був настільки сильним, що легковик буквально зім’яло, а частини кузова розлетілися проїжджою частиною. "ВАЗ" перетворився на купу металу, а 34-річний водій помер на місці.