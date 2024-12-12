Во Львовской области мужчина попал под поезд. Подробности трагедии

Ему было 44 года

Во Львовской области вечером в среду, 11 декабря, произошла трагедия на железной дороге. В 22:30 на станции Добротвор в селе Кошаковские Шептицкого района электропоезд наехал на мужчину, тот погиб на месте происшествия.

Как рассказали в полиции Львовской области, предварительно установлено, что электропоезд "Львов-Сокаль" совершил наезд на 44-летнего жителя Шептицкого, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Все обстоятельства трагедии установит следствие.

По факту гибели человека возбуждено уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.

Как сообщал "Телеграф", 29 октября под Одессой мужчина попал под грузовой поезд и получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. По словам машиниста поезда, он подал звуковые сигналы и экстренно затормозил, но, несмотря на срочные меры, предотвратить катастрофу не удалось.

Также мы писали, что 5 декабря в Киеве под поезд попал человек. По предварительным данным, он бросился под электричку.