У Львові чоловік намагався зґвалтувати підлітка без свідомості на очах у перехожих (відео)

Все це відбувалося на очах перехожих

У вівторок, 10 грудня, у Львові чоловік почав чіплятися до підлітка з метою вчинити сексуальне насильство.

Відео опублікували місцеві Telegram-канали. За попередніми даними, 44-річний чоловік спочатку вивів зі свідомості 16-річного підлітка за допомогою наркотиків чи алкоголю, після чого почав лізти до нього та лізти під одяг.

Це відбувалося на очах перехожих.

Увага, відео 18+!!!

Також відео було опубліковано у інших Telegram-каналах.

Пізніше стало відомо, що зловмисника затримала поліція та відвезла до відділення. Водночас "швидка допомога" почала надавати допомогу потерпілому.

Водночас, у Головному управлінні Національної поліції України у Львівській області поки що ніяк не прокоментували цю ситуацію. Ім’я затриманого та потерпілого наразі невідомі.

У коментарях до відео користувачі обурилися цією ситуацією. Деякі обурюються, чому кадри взагалі з’явилися в мережі, а деякі вимагали фізично покарати підозрюваного у розпусних діях.

Якщо вина затриманого буде визнана у суді, то згідно зі ст. 152 Кримінального кодексу України може загрожувати від трьох до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Черкасах затримали співробітника місцевої прокуратури за підозрою у розбещенні неповнолітніх осіб.