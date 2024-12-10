Во Львове мужчина пытался изнасиловать подростка без сознания на глазах у прохожих (видео)

Все это происходило на глазах прохожих

Во вторник, 10 декабря, во Львове мужчина начал приставать к подростку с целью совершить сексуальное насилие.

Видео опубликовали местные Telegram-каналы. По предварительным данным, 44-летний мужчина вначале вывел из сознания 16-летнего подростка с помощью наркотиков или алкоголя, после чего начал лезть к нему. Он начала целовать его и лезть под одежду.

Это происходило на глазах прохожих.

Внимание, видео 18+!!!

Также видео было опубликовано в других Telegram-каналах.

Позже стало известно, что злоумышленника задержала полиция и увезла в отделение. В то же время "скорая помощь" стала оказывать помощь потерпевшему.

В то же время в Главном управлении Национальной полиции Украины во Львовской области пока что никак не прокомментировали эту ситуацию. Имя задержанного и потерпевшего в настоящее время неизвестны.

В комментариях к видео пользователи возмутились этой ситуацией. Некоторые негодуют, почему кадры вообще появились в сети, а некоторые требовали физически наказать подозреваемого в развратных действиях.

Если вина задержанного будет признана в суде,то согласно ст. 152 Уголовного кодекса Украины ему может грозить от трех до пятнадцати лет лишения свободы.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Черкассах задержали сотрудника местной прокуратуры по подозрению в развращении несовершеннолетних лиц.