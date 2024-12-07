Чоловік відрізав голову сусіду кухонним ножем на Львівщині (фото)

Розпочато досудове розслідування

На Львівщині чоловік жорстоко вбив знайомого, відрізавши йому голову кухонним ножем. Поліція вже затримала підозрюваного.

Як зазначають правоохоронці, інцидент стався у Новому Роздолі на вулиці Бандери. Повідомлення про насильницьку смерть в одному з будинків населеного пункту надійшло до поліції близько опівночі 6 грудня.

"Правоохоронці встановили, що між двома сусідами раптово виник конфлікт, під час якого 44-річний власник помешкання за допомогою кухонного ножа відділив голову 33-річного гостя від тіла, що призвело до його смерті", — пише пресслужба поліції.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. За цей злочин йому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

"За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває", — додають правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно чоловік жорстоко вбив подружжя у Тернополі заради грошей. Поліція розповіла, скільки років йому загрожує.

Раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті під час застілля вибухнула граната. Внаслідок цього із сім'ї вижив тільки підліток.