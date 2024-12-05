На зупинці у Дніпрі підлітки жорстоко побили чоловіка: що відомо (відео)

Поліція проводить розслідування

У Дніпрі на зупинці громадського транспорту побили чоловіка. Нападниками виявилася група підлітків.

Інформація про це з’явилась в одному з місцевих пабліків. Зазначається, що інцидент трапився у центрі міста.

Увага! У відео є нецензурна лексика.

На відео видно, що нападаючих було четверо. Чоловік, на якого вони накинулися з кулаками, сидів на лавці на трамвайній зупинці.

Також на відео чутно, як один з хлопців, який завдавав ударів, говорить наступну фразу: "Поводься гідно". Причина цього інциденту залишається невідомою.

Поліція міста Дніпро розпочала розслідування за цим фактом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у місті Кривий Ріг двоє молодих людей жорстоко побили військовослужбовця заради наживи. Зловмисники підійшли до потерпілого і раптово розпочали бійку. Вони його сильно побили та відібрали мобільний телефон. Наразі ведуться слідчі дії, збираються додаткові докази та обставини кримінального провадження. Їм загрожує від 7 до 10 років за ґратами за законами воєнного часу.