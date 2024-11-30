На Закарпатті під час застілля вибухнула граната: із сім'ї вижив тільки підліток (фото)

Обставини НП встановлюються

Пізно ввечері в п’ятницю, 29 листопада, в одному із сіл на Закарпатті сталася страшна трагедія — внаслідок вибуху гранати загинуло одразу троє людей із однієї родини. У живих залишився лише 14-річний підліток.

Як виявилось, усі загиблі розпивали спиртні напої. Деталі НП розповіли у прес-службі Поліції Закарпатської області.

Відомо, що до поліції по допомогу звернувся 14-річний підліток, який виявив в одній із кімнат труп свого дідуся. Хлопчик перебував у шоковому стані і більше нічого розповісти не зміг.

Оперативники, що прибули на виклик, у будинку посеред кімнати виявили тіла трьох людей: 32-річної матері підлітка, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся.

Правоохоронці встановили, що того вечора дорослі члени родини розпивали алкогольні напої. Під час застілля 32-річна жінка взяла до рук гранату невідомого походження та раптово висмикнула чеку.

За лічені секунди пролунав вибух і всі три особи, які перебували в кімнаті, загинули. Трагедія сталася на території села Малий Березний Ужгородського району Закарпатської області.

Під час огляду місця події поліцейські виявили ще три заховані гранати. Боєприпаси вилучили та направили їх на експертизу.

Причини та обставини трагедії встановлюються. Крім цього, правоохоронці встановлюють походження вилучених боєприпасів.

За цим фактом розпочато досудове розслідування.

Трагедія сталася у селі Малий Березний на Закарпатті

Нагадаємо, у столиці поліцейські затримали зловмисника, який кинув гранату на стадіон, де в цей момент була група підлітків. На щастя, граната виявилася страйкбольною та масових жертв вдалося уникнути. При цьому постраждав один із хлопців — йому знадобилася допомога медиків.

Хулігана було затримано. Свої дії він пояснив тим, що хотів "пожартувати та налякати" присутніх.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Львівщині п’яний чоловік підірвав у квартирі гранату та мало не вбив усю свою родину. Родичі зловмисника дивом не постраждали.