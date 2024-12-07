Мужчина отрезал голову соседу кухонным ножом во Львовской области (фото)

Начато досудебное расследование

На Львовщине мужчина жестоко убил знакомого, отрезав ему голову кухонным ножом. Полиция задержала подозреваемого.

Как отмечают правоохранители, инцидент произошел в Новом Роздоле на улице Бандеры. Сообщение о насильственной смерти в одном из домов населенного пункта поступило в полицию около полуночи 6 декабря.

"Правоохранители установили, что между двумя соседями внезапно возник конфликт, во время которого 44-летний владелец помещения с помощью кухонного ножа отделил голову 33-летнего гостя от тела, что вызвало его смерть", — пишет пресс-служба полиции.

Полицейские задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. За это преступление ему грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет.

"По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от семи до пятнадцати лет. Досудебное расследование продолжается", — добавляют правоохранители.

Напомним, недавно мужчина жестоко убил супругов в Тернополе ради денег. Полиция рассказала, сколько лет ему грозит.

Ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье во время застолья взорвалась граната. В результате из семьи выжил только подросток.