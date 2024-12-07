Відвідини закінчились трагедією: п'яний чоловік на Миколаївщині жорстоко зарубав літню жінку

В одному з селищ Миколаївської області чоловік зарубав сокирою 85-річну жінку. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві літньої жінки в одному із сіл Куцурубської громади. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області на сторінці у Фейсбук. Жінку знайшли сусіди.

"Вранці 5 грудня до поліції надійшло повідомлення про знайдене тіло 85-річної жінки з ознаками насильницької смерті – загиблу знайшли сусіди. Медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок рубаних ран голови та тулуба", — йдеться у повідомленні.

У ході слідства з'ясувалося, що напередодні увечері до пенсіонерки заявився 49-річний мешканець сусіднього села. Чоловік був п'яний, тому вони посварилися. І гість схопив сокиру і кілька разів ударив стару. Жінка померла на місці.

Поліцейські вилучили зброю вбивства та інші речові докази. Підозрюваного затримали, йому вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років, повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Нагадаємо, що на Тернопільщині чоловік жорстоко зґвалтував 88-річну бабусю. Відомо, що вона була не першою його жертвою.

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