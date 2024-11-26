На Тернопільщині чоловік жорстоко зґвалтував 88-річну бабусю: вона була не першою його жертвою

Підозрюваний вже раніше був судимий

На Тернопільщині чоловік зґвалтував пенсіонерку похилого віку. Чоловік обманом виманив її з дому, а потім напав.

Про це повідомляє пресслужба поліції Тернопільщини. За даними правоохоронців, інцидент стався 20 листопада у Чортківському районі. Увечері цього дня місцевий житель постукав у вікно до 88-річної бабусі, яка перебувала вдома.

Невідомий попросив у жінки чаю, щоб зігрітися, а коли вони відчинили двері, то одразу напав на неї, побив і зґвалтував. Через отримані травми постраждала потрапила до реанімації.

Правоохоронці, дізнавшись про те, що сталося, негайно порушили пошуки зловмисника. Підозрюваним виявився раніше засуджений місцевий житель 1978 року народження. Він уже відбував покарання за статеві злочини, скоєні щодо ще однієї пенсіонерки.

Наразі його затримано. Тепер чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії священник намагався зґвалтувати дівчину.