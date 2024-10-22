У Запоріжжі чоловік до смерті побив знайому, позбутися тіла йому завадили поліцейські (фото)

Жінку почав шукати її чоловік

У Запоріжжі чоловік посварився з приятелькою та побив її до смерті. Вбивця планував позбутися тіла, однак йому завадила поліція.

Як повідомили у поліції Запоріжжя, 18 жовтня житель міста заявив у поліцію, що його дружина три дні тому пішла з дому та зникла. Правоохоронці розпочали пошуки, та встановили, що ввечері 15 жовтня жінка прийшла до квартири товариша, звідки вже не вийшла живою.

Власник квартири, 36-річний неодноразово судимий за тяжкі злочини чоловік, забив свою гостю до смерті. Правоохоронці виявили в його квартирі її тіло із численними травмами. Чоловік планував його позбутися.

Зловмисника затримали, йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Як розповідав "Телеграф", на Тернопільщині молодий хлопець по-звірячому вбив свого 57-річного сусіда. Потерпілому були завдані множинні удари руками та ногами, а також сокирою. Після вбивства хлопець почав закопувати тіло, проте повз його будинок проходили сусіди, які побачили побитого односельця і викликали поліцію.