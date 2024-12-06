У справі про зґвалтування двох малолітніх дівчат з’явився підозрюваний: деталі від поліції

Чоловік знайомився з дівчатками у соціальних мережах

Поліція Одещини затримала чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляє Нацполіція області, 34-річний одесит зґвалтував 11-річну та 13-річну дівчину. Правоохоронцям про це розповіла мати однієї з постраждалих.

"Зловмисник познайомився з дівчатками у соціальних мережах, зводив їх на прогулянку, у кафе, покатав на автівці, а втершись у довіру, запросив до себе додому, де зґвалтував. Поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта і вилучили в якості доказів його мобільний телефон та комп’ютерну техніку", — пише пресслужба поліції.

За словами слідчої по справі Людмили Рудої, чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Йдеться про зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Тернопільщині чоловік жорстоко зґвалтував 88-річну бабусю. Відомо, що вона була не першою його жертвою.

Раніше "Телеграф" писав, що Полтавщині судитимуть педофіла, який викрав, зґвалтував та вбив 12-річну дитину.