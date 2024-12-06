В деле об изнасиловании двух малолетних девочек появился подозреваемый: детали от полиции

Мужчина знакомился с девочками в социальных сетях

Полиция Одесской области задержала мужчину по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних детей. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает Нацполиция области, 34-летний одессит изнасиловал 11-летнюю и 13-летнюю девочку. Правоохранителям об этом рассказала мать одной из пострадавших.

"Злоумышленник познакомился с девочками в социальных сетях, сводил их на прогулку, в кафе, покатал на автомобиле, а втершись в доверие, пригласил к себе домой, где изнасиловал. Полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства фигуранта и изъяли в качестве доказательств его мобильный телефон и компьютерную технику", — пишет пресс-служба полиции.

По словам следователя по делу Людмилы Рудой, мужчине сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде удержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что в Тернопольской области мужчина жестоко изнасиловал 88-летнюю бабушку. Известно, что она была не первой его жертвой.

Ранее "Телеграф" писал, что в Полтавской области будут судить педофила, который похитил, изнасиловал и убил 12-летнего ребенка.